Kazaya karışan otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametinden İstanbul yol ayrımı istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 67 FA 643 plakalı otomobil ile tali yola dönmek isteyen Y.Ö. idaresindeki 67 LM 234 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile 2 otomobil savrulurken 67 FA 643 plakalı otomobil durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada durakta bekleyen 2 vatandaş ve 67 FA 643 plakalı araç sürücüsü A.Ö yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçtan sızan gaz nedeniyle vatandaşları olay yerinde uzaklaştırıldı. Araçlar olay yerine gelen çekici vasıtası ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.