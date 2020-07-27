Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücüye tepki "Ölsek ne olacak"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Kaza Kepez Mahallesi Dağevleri yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Satı Safran idaresindeki 67 TH 406 plakalı otomobil kavşaktan dönmek isterken, Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine gitmekte olan Sezai Eski idaresindeki 74 AG 161 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 40 metre ileride park halinde bulunan 67 AAF 429 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sonra karşı şeride geçerek durabildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Satı Safran'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. 74 AG 161 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve şoka giren bir bayan ve erkeğin ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza da kullanılamayacak hale gelen otomobiller çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazaya neden olan sürücü Satı Safran'ın 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücüye tepki "Ölsek ne olacak?"

Kazada otomobili hasar gören sürücü Sezai Eski alkollü sürücüye tepki gösterdi. Eski gazetecilere yaptığı açıklamada "Bayrama gireceğiz. Geldik memleketimize. İki kadeh içiyor, milletin bayramını zehir ediyor. Çocuk bekliyor, yeğen. Annesi burada. Ölsek gitsek ne olacak. 8 yaşında çocuk. Araba bir şey değil alınır ki" diyerek alkollü sürücüye tepki gösterdi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.