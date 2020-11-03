Kdz. Belediyesi 2 bin 500 Osmanlı Çileği fidesi dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Osmanlı Çileği üretimini yaygınlaştırmak için kendi ürettiği 2 bin 500 fideyi halka ücretsiz dağıttı.

Rengi, aroması ve kokusu ile diğer çilek türlerinin en lezzetlisi kabul edilen ve Kdz. Ereğli'de yetişen Osmanlı Çileği'ne sahip çıkmak, üretimini artırmak için harekete geçen Kdz. Ereğli Belediyesi, halka 2 bin 500 adet ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyenin Delihakkı'da bulunan tesislerinde üretilen fidelerin dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Osmanlı Çileği'nin Ereğli'nin simgesi olduğunu belirterek, üretimin daha da artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Çalışmalarına başladıkları Ata Tohumu Projesi'nde de başarılı olacaklarına inandıklarını belirten Başkan Posbıyık, konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Çilek bizim simgemiz. Çok büyük paralar kazanamazsak, o bizim kabahatimiz. Pazarlamayı ve ekim alanlarını genişletemediğimiz için oluyor bu iş. 1994 yılında Çilek Derneği'ni kurduğumuz zaman çok heyecanlıydım. Tekel Genel Müdürü'nü çağırmıştık. AKM binasında toplantı yaparken Tekel Genel Müdürü ‘Siz üretin, yetiştirin. Bütün likörlerimiz satılmıyor ama çilek likörü rekor kırıyor, yetiştiremiyoruz, çilek yetmiyor' demişti. Hiç unutmuyorum o sözleri. Sonra salonda ‘Bu çilek nasıl çoğaltılır diye?' tartışılmaya başlandı. Herkes bilimsel laflar ederken, arkadan çilek üreticisi şalvarlı bir kadın, kendisini de tanıyorum- yöremizin şivesiyle ‘Siz ne kavga ediyonuz, boyuna konuşup duruyonuz, la bizde fide yok, Osmanlı Çileği fidesi kalmadı ki, hep yozlaştı fidele, komşular birbirimizden çalıyoz fideyi, fideyi ele geçiremiyoruz ki' dedi. Ben o zaman meseleyi anladım, konu anlaşılmıştı. Osmanlı Çileği fidesi azdı. O dönemde Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat'ın Belen tarafında 8 dönüm yeri vardı, orada başladık fide üretimine Ancak çok başarılı olamadık. Neticede biz hala aynı noktadayız, çilek fidelerinin yoğunlaştırılması lazım. Şimdi doğal üretime geçtik. Delihakkı'da büyük bir seramız var. Orada ata tohumu elde etmeye çalışıyoruz, fide için ayrı bir alan ayırdık. Mühendis arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle çalışıyorlar. Amacımız ata tohumu üretmek ve ücretsiz olarak köylümüze, halkımıza dağıtarak üretimi teşvik etmek. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Osmanlı Çileği fidelerini yetiştirmek için ayırdığımız alanda bu yıl 2 bin 500 adet Osmanlı Çileği fidesi ürettik. Şimdi bu fideleri, müracaatlarını aldığımız halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Çiftçilerimizin bu fideleri dikerek üretimi artırmaları en büyük gayemiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Posbıyık, daha sonra 10'ar fidelik paketleri temsili 10 kişiye dağıttı. Fide dağıtım törenine Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş ve ilgili ekip katıldı. Daha sonra fidelerin dağıtımı Cumhuriyet Halk Evleri'nde gerçekleştirildi.