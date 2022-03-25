Kdz. Ereğli ADSM'ye 3 yeni alan açılıyor

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt tarafından, ihale tarihi 8 Nisan olarak açıklanan Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne (ADSM) yeni bölümler açılacağı ifade edildi. Bozkurt, yeni açılacak bölümlerde 3 uzman hekimin görev yapacağını söyledi.

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 14 Mart'a yaptığı açıklamada Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nin yanına yapılacak olan 30 üniteli Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının yapımı ile ilgili ihale ilanına çıkıldığını ilçe halkıyla paylaşmıştı. Bozkurt, söz konusu ihalenin onayının 9 Mart'ta verildiğini, ihalenin ise 8 Nisan'da, saat 10.30'da, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacağını ifade etmişti.

Başkan Bozkurt, ihale süreci devam eden Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile ilgili yeni bir gelişmeyi de kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından, Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne yeni alanlar açıldığını müjdeleyen Bozkurt, şunları söyledi: “Yakın zamanda yeni hizmet binası için ihale duyurusu yapılan Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son cetvelde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği ve Periodontoloji alanlarında 3 Uzman Diş Hekimi kadroları planlanmış olup; merkezi kura ile başvuru olması halinde atamaları yapılıp ilçemizde hizmet verebileceklerdir. Tüm bu çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyor; İlçemize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”