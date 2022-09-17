Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatına başlanıyor

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatının yapım işini alan firmaya bu gün yer tesliminin yapıldığını söyledi. 80 milyon TL'ye mal olacak inşaat 400 günde tamamlanacak.

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı yapım işini alan Menteşoğlu İnşaat firmasına yer teslimini yaptığını açıkladı. Sağlık bakanlığı yetkilileri, ihaleyi alan firma ve Ereğli İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bozkurt “İlçemiz Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yanındaki araziye yapılacak olan Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı yapım işini ihalesini kazanan firmaya bugün yer teslimi yapıldı. İşin ihale süresi 400 gün. Taban alanı 2 bin metre kare ve 5 katlı olacak. İçerisinde 30 ünite bulunacak. Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerimizin diş sağlığı noktasında tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok modern bir sağlık kompleksini daha ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu kompleksin ilçemize kazandırılmasını emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.” Dedi.