Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nde Camii yeri tartışması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile AK Parti Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Grubu Sözcüsü Numan Korkmaz arasında camii yeri tartışması yaşandı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı AKM Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık gündem dışı yaptığı konuşmasında fiyat dengesizliği nedeniyle asfalt ve beton dökemediklerini, birçok hizmeti de gerçekleştiremediklerini ifade etti. Kendisinin sürekli şikayet edildiğini ve Kdz. Ereğli Belediyesi'nin kilitlenmeye çalışıldığını ifade eden Posbıyık “Ereğli'den nefret eden çıkar grupları var. Ne yaparsanız yapın geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu belediyeden avantanızı alamayacaksınız. Bu bende ben de sağ olduğu sürece hiçbir çıkarınıza eyvallah demem. Bazıları dua ediyor ‘ölsün' diye.” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 2005 yılında hizmete açılan hayvan barınağı için ormandan yeni yer tahsisi yapıldığını ve buraya şu anki barınağın 10 katı büyüklüğünde daha modern bir barınak yapacaklarını anlatan Posbıyık emeği geçenlere teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilçe merkezindeki sahilin bir kısmına camii yapmak için el koyduğunu iddia eden Posbıyık, Ereğli'yi seven herkesin buna karşı çıkması gerektiğini söyledi. Posbıyık konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Ereğli'de bir cami konusu var. Biz de CHP grubu olarak caminin yapılmasını canı gönülden istiyoruz ve bu konuda yardımcı oluyoruz. Bugün gelinen son nokta konusunda sizleri geçmişten günümüze bilgilendirmek istiyorum. Daha önce beni Bakanlığın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne çağırdılar. Orada cami konusunu görüştük, o günkü gündem, Kent Meydanı'na caminin yapılması konusuydu. Biz caminin yapılabileceği yerlerle ilgili 6-7 tane alternatif plan hazırladık. Milli Emlak Genel Müdürü ve Mekansal Planlama Genel Müdürü ile toplantı yaptık. Yanımda da Haluk Okur ile Mustafa Kılıç da vardı. Bakanlıktan bize imar planı geldi. 1 ay içinde onaylayın, yoksa kabul etmiş sayılırsınız diyor. Planda Amfi Tiyatroya camiyi koymuşlar. Yanlarına müştemilat yapacaklar. Aynı zamanda Lal Kafe'nin bahçesini almışlar. Caminin bahçesiyle birlikte 700 metre alanı almışlar, Alemdar Gemisi'nin yarısını da cami bölgesi ilen etmişler. Sarıkamış Deniz Şehitleri ile Sevgi Barış Dostluk Köprüsü arasını cami bölgesi ilan etmişler, kafelerin bahçelerini de almışlar. Camiyi biz buraya yapıyoruz, diyorlar. Hangi Ereğlili, Ereğli'de yaşayan insan buna evet der. Allah rızası için bütün siyasi partilere sesleniyorum. STK'lara sesleniyorum, Ereğli'yi mekan seçmiş insanlara sesleniyorum. Hep beraber ayağa kalkmamız lazım. İlkin bu kararı yarın mecliste oylamaya sokacağız. Hep beraber ret kararı vereceğiz, onun peşinden de hukuki mücadelemize başlayacağız. Ondan sonra da Ereğli halkını direnişe çağıracağım. Bu sahili yapmak için yıllarımı verdim, 25 sene uğraştım. Bu sahili insanlar, gezsin, dolaşsın, hava alsın diye yaptık. Cami yapılsın diyoruz, karşı çıkmıyoruz, maddi, manevi yardım edelim diyoruz. 7 alternatif yer gösteriyoruz. Makinelerimizi verelim yapılması için. Eğer denizin ortasına camiyi yapamıyorsanız, paranız yoksa bende para var, ben orayı da yapıvereyim size. Ama kıymayın bu insanlara. Benim bildiğim Ereğli'de yaşayan bir insan buna evet demez. Halil Posbıyık bu kadar politikada tecrübelisin, sen ne düşünüyorsun, bu konuda derseniz söyleyeyim mi size; üst tarafa şirin gözükmek için üniversite kampusunun temeli atılacak ya bugünlerde, ‘Tek başına Cumhurbaşkanı'nı çağırıp da temel atılmaz, ayıp olur bunun yanına bir tane daha bir şey bulalım, dediler. Nasıl olsa Ereğli halkının vergileriyle yapılmış sahil hazır, Amfi tiyatronun üzerine caminin de temelini atmış olur, dediler. Benim aklıma gelen bu. Çağrıda bulunuyorum. Camiyi istismar etmeye kimse kalkmasın. Sevgili arkadaşım Ak Parti İlçe Başkanı'na sesleniyorum. Sahip çıkın Ereğli'ye. Ereğli elden gidiyor. Bütün siyasi partilere sesleniyorum. Sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Ereğli halkını seviyorsanız, hareket başlasın. Hiç kimse direniş yapmazsa tek başıma direniş yapacağıma söz veriyorum.”

Posbıyık'ın bu sözlerine yanıt veren AK Parti Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Grubu Sözcüsü Numan Korkmaz ise camii konusunun siyasallaştırılmaması gerektiğini ifade etti. Korkmaz konuşmasında “Camii konusu 3 yıldır gündemde. Şehir merkezinde bir camii ihtiyacı olduğu kanaatini herkes kabul etmişti. Sonuç itibariyle çözümü yerelde bulamayınca, halende çözümsüzlüğe gidiyor. Belediyeyi bu konuda ilgilendiren kısım imar kısmı. Yerelde çözüm bulunamamışsa bunun çözümü başka yerlerde aranır. Bunun suçu hep beraber hepimizin suçu. Biz her mecliste planları projeleri çarşaflar gibi serdik ama henüz yaptığımız bir şey yok. Burada bizim bağırıp çağırıp halkı davet etmeninde bir manası yok. Halk neyin ne olduğunu biliyor. Biz çözüm odaklı Ereğli'ye bir şeyler verelim istiyoruz. Ama lütfen ortamı siyasi polemiğe çekmeyelim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilgili imar değişikliğiyle ilgili AK Parti ve CHP grubu üyeleri lehte ve aleyhte görüşlerini belirttiler. Madde ile ilgili oylama, yarın yapılacak meclis toplantısında gerçekleştirilecek.