Kdz. Ereğli Belediye Plajı yoğun ilgi görüyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı, sezonun açılmasıyla birlikte halkın yoğun ilgisini görüyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın belediye işletmesine kazandırarak halkın hizmetine açtığı Barış Plajı ise modern yüzü, güvenli ve temiz hizmetiyle özellikle okul turlarının adresi olmuş durumda.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve kent protokolünün katılımıyla 18 Haziran tarihinde sezon açılışı yapılan Kdz. Ereğli Belediyesi Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı halkın yoğun ilgisini görüyor.

Kumsalı, dinlenme yerleri, cankurtaran ve güvenlik hizmetleri ile Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı şimdiden bölgenin en çok tercih edilen plajı haline geldi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın belediye işletmesine kazandırarak halkın hizmetine açtığı Barış Plajı ise modern yüzü, güvenli ve temiz hizmeti ile özellikle okul turlarının adresi olmuş durumda. Son olarak ilçede eğitim veren özel bir kolejin öğrenci ve eğitimcileri denizin ve kumsalın tadını Barış Plajı'nda çıkardılar.

Başkan Posbıyık'ın talimatıyla yapımına başlanan yüzme havuzu ve Aqua Park'ın sezon ortasına yetişmesiyle Belediye Plajlar bölgesi daha cazip hale gelecek.