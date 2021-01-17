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Kdz. Ereğli Belediyesi acil durumlar için teyakkuzda

Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi Belediyesi, kenti etkisi altına alan kar yağışına karşı teyakkuza geçti.


Kdz. Ereğli Belediyesi, kenti etkisi altına alan kar yağışına karşı 600 kilometrelik yol ağında bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.


Gece yarısından itibaren şehir merkezinde de etkisini artıran kar yağışına karşı Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Temizlik İşleri, Zabıta başta olmak üzere bütün birimler ana arterler ve ara yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinden çalışmaları bizzat koordine ediyor. Ana arterlerin sürekli açık tutulduğunu söyleyen Cömert, “20 müdahale aracımızla kentin her noktasında iş başındayız. Hangi araç, hangi bölgede devamlı çalışacağını biliyor. Ana arterlerimizi sürekli açık tutuyoruz. Hastane yolları ile rampalarda ihtiyaç halinde tuzlama çalışmaları yapılıyor” ifadelerini kullandı.


Ayrıca, Belediye araçlarının acil hastalar, hamileler ve diyaliz hastalarını hastanelere taşıdığı, vatandaşların istek ve şikâyetlerini ‘Alo 153 Zabıta' hattına bildirebilecekleri ifade edildi.

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