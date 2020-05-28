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Kdz. Ereğli Belediyesi camileri dezenfekte ediyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, pandemi sürecinde toplu ibadete kapatılan, yarından itibaren cemaatle buluşacak camilerde ve İlçe Kaymakamlığınca belirlenen Cuma namazının kılınacağı 11 noktada dezenfekte çalışmaları başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, pandemi sürecinde toplu ibadete kapatılan, yarından itibaren cemaatle buluşacak camilerde ve İlçe Kaymakamlığınca belirlenen Cuma namazının kılınacağı 11 noktada dezenfekte çalışmaları başlattı.


Kdz. Ereğli Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nce, pandemi sürecinde cemaatin toplu olarak ibadet etmelerinin yasaklandığı, yeniden normalleşme dönemi kapsamında yarından itibaren öğle ve ikindi namazlarında ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı.


Müdürlüğe bağlı 3 ayrı ekip, İlçe Müftülüğü'nce bildirilen 86 cami ile Kaymakamlık tarafından belirlenen Cuma namazının kılınacağı stat, okul bahçesi ve cami avlusu olmak üzere 11 ayrı noktayı dezenfekte ediyor.


Ekipler, yoğunluk yaşanan pazaryerlerinde de günlük olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

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