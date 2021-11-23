Kdz. Ereğli Belediyesi, e-atık toplama yarışmasında 2. kez ödül kazandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilen TÜBİSAD tarafından belediyeler arasında düzenlenen e-Atık toplama yarışmasında 2'nci olarak drone ile ödüllendirildi.

Kdz. Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün, uzun zamandır sürdürdüğü çeşitli atıkları çöpe karışmadan ayrı toplama ve bu atıkların geri dönüştürülmesini ya da bertaraf edilmesini sağlama çalışmaları ikinci kez ödül getirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilen TÜBİSAD tarafından 1 Temmuz 2021-1 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Belediyeler Arası e-Atık Toplama Yarışması'nda 100 bin - 200 bin nüfuslu belediyeler arasında 2'nci olarak drone ile ödüllendirildi. TÜBİSAD ödülünü Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş teslim aldı. Kdz. Ereğli Belediyesi, aynı yarışmada daha önce birinci olmuş ve kompost makinesi kazanmıştı.

Atıkların toplanmasına önem veriliyor

Kdz. Ereğli Belediyesi atık elektrikli ve elektronik eşyaların (e-Atık) diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması çalışmalarına 2014 yılında başladı. Bu amaçla Bağlık Mahallesi Zabıta noktası yanında Elektrikli ve Elektronik Atık Getirme Merkezi kuruldu. Belen Sanayi Bölgesi'nde yer alan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi içinde de e-Atık deposu oluşturuldu. Ayrıca e-Atıkların halkın ev ve işyerlerinden alınarak Atık Getirme Merkezi'ne taşınabilmesi için atık elektrikli ve elektronik eşya taşıma aracı bulunuyor.