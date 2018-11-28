Kdz. Ereğli Belediyesi, giysi ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi vatandaşla buluşturuyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü “Kullanılmış Giysi & Ayakkabı Kumbarası Toplama Projesi” başlattı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, daha önce elektronik atık ve atık pillerin toplanması çalışmalarına başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bu kez de ‘Kullanılmış Giysi & Ayakkabı Kumbarası Projesi'ni başlattıklarını söyledi. Başkan Uysal söz konusu çalışma kapsamında protokol yapılan firmanın ilçenin bugün itibari ile çoğunluğu ilçe merkezi olmak üzere 21 ayrı noktasına yerleştirilen kumbaraları belli dönemler içinde boşaltıp, kullanılabilir giysileri belediyeye vererek giysilerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ise, Kdz. Ereğli Belediyesi Gıda ve Giyim Bankası tarafından sağlayacaklarını belirti. Başkan Uysal, kumbaraya atılan ancak kullanılamayacak durumdaki giysilerin ise geri dönüşüme gönderileceğini vurguladı. Öte yandan ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilecek kumbaraların mevkileri ise şöyle; "Tatoğlu Kültür Merkezi karşısı (İstasyon), Bozhane Balıkçı Barınağı (Otobüs durağı yanı), Devlet Hastanesi-Kaynarca Toplu Konutları civarı, Banka ATM leri, Zabıta noktası yanı, Bağlık Mahallesi-Forteks Sitesi civarı, Özdemir AVM önü (Elektrik panosu yanı), Erdemir Caddesi (ÜSEM Dersanesine çıkan yol), İstanbul Yol Ayrımı (Otobüs durağı yanı), Ereylin AVM karşısı (Ziraat Bankası önü), Unpazarı (Göktekin Kasap önü), Pazar Taksi yanı, Belediye binası önü, İnönü Parkı arka çıkışı (Lal Kafe karşısı), Kadı tarlası (Salı Pazarı), Endüstri Meslek Lisesi arka girişi, Cumhuriyet Halk Evi önü, Uzunmehmet Mahallesi Gel Gör Mobilya yanı, Hatip Sokak, Cami yanı, Kavaklık Mahallesi, Carrefour - Diş Hastanesi önü, Kepez Mahallesi, 1 Nolu Prof.M.Aksoy Cad., 204 Dubleks Evler C Blok, Atık Getirme Merkezi"