Kdz. Ereğli Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi bugün ilk belediye meclis toplantısını Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, 31 Mart Yerel seçimlerden sonra bugün Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında ilk belediye meclis toplantısını Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında CHP ve AK partili meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından başlayan toplantıda Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Ereğli'nin sorunları için elinden ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu, gerekirse Ankara'da ki bakanlıkların kapısında yatacağını belirtti. Başkan Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Yakın tarihte bir seçim geçirdik. Ereğli halkının teveccühü ile 31 tane meclis üyesi arkadaşım seçildi. Hepsini yürekten kutluyorum. Bu seçim mücadelesinde Ereğli'de gerçekten demokratik bir seçim dönemi oldu. Seviyeli bir seçim oldu. Karşılıklı sevgi ve saygı kuralları içerisinde seçim yapıldığı için güvenlik kurumlarımızı, Kaymakamımızı, İlçe Seçim Kurulunu, Siyasi Partilerin ilçe başkanlarını ve üyelerini yürekten kutluyorum. Ereğli'ye yaraşır bir seçim olması gerçekten çok sevindirici bir olay. Benim için seçilen 31 Meclis üyesi arkadaşımın hepsi de çok değerli insanlar. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Beraber Ereğli sevdası için yola çıktık. Ereğli'nin bütün derdimiz sıkıntıları, problemleri Ereğli özünde sorunları el ele vererek, kol kola girerek birlik beraberlik içerisinde çözüm yollarını bulmak bizim görevimiz. Ereğli halkının bizim omuzlarımıza bıraktığı en önemli vazifelerden biri. Bu sorunları aşmak, birlikte çözmek zorundayız, mecburuz buna. Benim yaklaşımım hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Ereğli'de yaşayan 118 bin kişi bizim canımız, kardeşimiz. Ereğli'nin üniversite, tersaneler sorunları var. Çözülmeyecek sorun yok. Biz bunları çözebilecek güçteyiz. Hangi parti olursa olsun bir araya geleceğiz. AK Parti, MHP, DSP, Saadet Partisi İlçe Başkanı, bütün hepimiz bir araya geleceğiz, bireysel işlemlerimizi görmeyeceğiz, Ereğli'nin sorunları var, işsizlikten kırılan insanlar var, esnaf siftah yapamadan dükkân kapatıyor. Hiç ummadığınız insanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyorlar. Bunu kenardan izlemek dinimize de yakışmaz. Bunu el birliği ile çözmemiz lazım. Zaman zaman üniversite konusunda diğer önemli konularda siyasi partilerin ilçe başkanlarını önümüze katarak Ankara'ya gideceğiz, bakanlıkların önünde yatacağız. Ereğli'de ağlayan kimse yok şuanda, bundan sonra Ereğli Belediyesi ağlayacak. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Ben inanıyorum 31 arkadaşım ile birlikte yapacağımız çalışmalarla sorunları tek tek planlama dahilinde çözeceğimize inanıyorum. Bu işler böyle başlar, eğer doğru çalışmazsak iyi gitmezsek halk defterimizi dürer. Her seçim döneminde böyledir bu iş. Onun için herkesin taşın altına elini koyacağına yürekten inanıyorum"

Başkan Posbıyık'ın konuşmasının ardından gündem maddeleri gereği Katip üye, meclis başkan yardımcıları ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni dönemde Meclis Kâtipliğine CHP Grubundan Emrah Karaarslan ve Gönül Çelik, Meclis Birinci Başkan Vekilliğine CHP Grubundan Satılmış Yiğit, Meclis Birinci Başkan Vekilliğine CHP Grubundan Cengiz Güneş, Encümen üyeliklerine CHP Grubundan Tarkan Adik, Sertan Kuzu ve Yaşare Aydın seçildi. İhtisas Komisyonu ise şu isimlerden oluştu,

Hukuk İşleri Komisyonu, CHP Grubundan Gönül Çelik, Tayyar Mendeş, Mehmet Akçakaya, AK Parti'den Gülsemin Hasçelik, Yahya Çakır.

İmar İşleri Komisyonu, CHP Grubundan Haluk Okur, Fikret Aydeniz, Yılmaz Partlak, AK Parti'den Mustafa Kumaş, Fuat Ulaş.

Plan Bütçe Komisyonu, CHP Grubundan Yaşar Balcı, Cengiz Güneş, Naciye Tozkoparan, AK Parti'den Numan Korkmaz, Zafer Hüseyin Durmaz.