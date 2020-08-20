İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli Belediyesi işçi alımı iddialarını doğrulamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’ne ’20 yeni işçi alınacağı’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'ne '20 yeni işçi alınacağı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Kdz. Ereğli Belediyesi, mevcut kadrosu ile çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Ereğli Belediyesi'ne 20 yeni işçi alınacağı yolunda kamuoyuna yansıyan haberler üzerine Belediye Başkanlığı'ndan bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Ereğli Belediyesi çalışmalarını mevcut kadrosu ile büyük bir özveriyle sürdürmekte olup, yeni işçi alımı söz konusu değildir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.