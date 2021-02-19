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Kdz. Ereğli Belediyesi, işçilere zamlı maaşları ödedi

Zonguldak Ereğli ilçe Belediyesi Personel Şirketi’nde çalışan 833 işçinin 1.

Zonguldak Ereğli ilçe Belediyesi Personel Şirketi'nde çalışan 833 işçinin 1. Toplu Sözleşme'den doğan zamlı ücretleri ve 6 aylık ücret farkları hesaplarına yatırıldı.


Kdz. Ereğli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde yer alan zamlı maaşlar ve 6 aylık ücret farkları işçilerin hesaplarına yatırıldı. Çalışanlar maaşlarını gece yarısından sonra banka hesaplarından çekebilecekleri öğrenildi.


Belediyedeki 833 çalışanı ilgilendiren 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan zamlı ücretler hesaplara aktarıldı. Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla 6 aylık ücret farkları da maaşlarla birlikte hesaplara yatırıldı.


Başkan Posbıyık, “Çalışanlarımız aileleriyle birlikte paralarını güle güle harcasınlar” dedi.

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