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Kdz. Ereğli Belediyesi, kandil simidi dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, Berat Kandili öncesinde vatandaşlara ve kolluk kuvvetlerine kandil simidi dağıttı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, Berat Kandili öncesinde vatandaşlara ve kolluk kuvvetlerine kandil simidi dağıttı. Başkan Halil Posbıyık, halkın Berat Kandilini kutladı.


Kdz. Ereğli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Berat Kandili öncesinde 5 bin adet kandil simidi dağıttı.


Kentin 3 ayrı noktasında kurulan stantta Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Başkan Halil Posbıyık'ın selamlarını ileterek vatandaşların kandilini kutladı, kandil simidi ikramında bulundu.


Belediye ekipleri ayrıca Emniyet ve Jandarma'yı ziyaret ederek görevdeki kolluk kuvvetlerine kandil simidi ikramında bulundu.


Belediye Başkanı Halil Posbıyık yayınladığı mesaj ile vatandaşların Berat Kandilini kutladı.

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