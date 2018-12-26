Kdz. Ereğli Belediyesi karla mücadeleye hazır

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi ilçeyi etkisi altına almayı beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi kar yağışı ile mücadele için kriz masası oluşturdu. Stokta 1200 ton tuzu bulunan belediye, 16 iş makinesini de hazır bekletiyor. Diyaliz hastaları, hamile bayanlar ve acil hastalar ile ilgili gelecek ihbarlara karşıda gerekli hazırlıkları tamamlayan Kdz. Ereğli Belediyesi, bu tür ihbarlara karşı itfaiye ve zabıtaya ait 4x4 araçlarla müdahale edilecek, hastalar evlerinden alınıp tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak. Fen İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Temizlik İşleri, Zabıta, Ulaştırma ile İşletme ve İştirakler Müdürlüklerinin gerek araç, gerekse personelle kar yağışı ile mücadeleye hazır olduğunu belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “Halkımız her türlü istek ve şikâyetini ‘Alo 153 Zabıta' hattına yapabilir. Tüm ihbarlar değerlendirilecek, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale edilecek” dedi. Kar yağışıyla mücadele kapsamında kullanılmak üzere bin 200 ton tuzun stoklandığını da belirten Başkan Uysal, “Belediyemiz, ikisi aynı zamanda tuzlama yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme aracı, 9 adet JCB iş makinesi ve 2 greyderi olası kar yağışına karşı hazır bekletiyoruz” dedi.