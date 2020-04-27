Kdz. Ereğli Belediyesi kentte ki dereleri temizliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin bütün derelerinin temizliği yapılıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kentin bütün derelerinin temizliğini yapıyor. Ekipler, çalışmaya kent merkezinden geçen Pençes deresi ile başladı. Kavaklık ve Kepez bölgesinden geçen Kabasal deresinin temizliğine devam ediliyor. Bu bölgedeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından sırada Çavdarlı ve Kışla derelerinin temizliği devam edecek.