İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli Belediyesi kuaför ve berberleri dezenfekte edecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi 11 Mayıs’ta tekrar hizmete açılacak olan kuaför ve berber salonlarını dezenfekte edecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi 11 Mayıs'ta tekrar hizmete açılacak olan kuaför ve berber salonlarını dezenfekte edecek.


Korona virüs salgınının ortaya koyduğu tabloda başlayan iyileşmenin ardından kuaför ve berberlerin 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başlaması kararı alınırken, Kdz. Ereğli Belediyesi, talepte bulunan bütün kuaför ve berber salonlarını dezenfekte edecek.


Kdz. Ereğli Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:


“21 Mart 2020 tarihinde korona virüs salgını nedeniyle hizmetlerine ara vermek zorunda kalan kuaför ve berber esnafımız 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü tekrar hizmet vermeye başlayacak. Halkın güvenle hizmet alabilmesine yardımcı olmak için, belediye olarak talepte bulunan kuaför ve berber salonlarını dezenfekte edeceklerini esnafımıza şimdiden hayırlı işler diliyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.