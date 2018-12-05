Kdz. Ereğli Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Aralık ayı toplantılarının birinci oturumu yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Aralık ayı toplantılarının birinci oturumu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Partili meclis üyeleri Esra Alpago ve Hacı Mahmut Kırkpınar ile CHP'li meclis üyeleri Sertan Ocakçı, Özkan Özyağcı ve Osman Yavuz mazeret bildirerek katılmadı.

Meclis toplantısında imar komisyonundan istifa eden Sertan Ocakçı ile Serkan Yalçın'ın yerine CHP'li meclis üyelerinden Nezih Anıl ile Güler Demiroğlu seçildi.

Gündem de yer alan Kdz. Ereğli Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisinde yapılacak çalışmalar için gerekli olan 6 milyon 950 bin TL paradan Kdz. Ereğli Belediyesi payına düşen 1 milyon 391 TL'nin iller bankasından borçlanılarak temin edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi maddesi Plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Fikret Fota itirazda bulunarak, Başkan Uysal'a seçimlere az bir süre kala belediyeyi borçlandırmayacağını söylediğini hatırlattı. Başkan Uysal ise borçlanmanın kişisel değil belediye işi için olduğunu söyledi.

Toplantıda Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün personel, araç ve diğer giderleri için toplamda 2 Milyon 300 bin lira tutarında ödeneğin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile diğer müdürlüklerden aktarılarak karşılanması maddesi plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında gerçekleşecek olan “Hayalimdekini Yapmam Çok Kolay” isimli projeye maddi katkı sağlanması protokolünün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi. Mecliste son olarak 2019 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesine ilişkin madde plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Gündemde yer alan diğer maddeler 06 Aralık 2018 Perşembe günü görüşülecek.