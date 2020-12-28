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Kdz. Ereğli Belediyesi personeline Covid 19 testi yapılıyor

Zonguldak’ın Ereğli Belediyesi yönetici ve personeline Covid-19 tarama testi yapılıyor.

Zonguldak'ın Ereğli Belediyesi yönetici ve personeline Covid-19 tarama testi yapılıyor.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla belediye personeline İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Covid-19 testi yapılmaya başlandı.


Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çalışan personel Covid-19 testi oldu. Belediye binası girişinde oluşturulan kabinde PCR taramasından geçirilen personelin sonuçları e-Nabız'dan duyurulacak.


Tarama testi, sağlık ekipleri tarafından planlanan program dahilinde şantiyelerdeki personele de uygulanacak.

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