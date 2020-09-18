İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz Ereğli Belediyesi plaj sezonunu kapatıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Sevgi ve Barış plajları yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle Pazar günü saat 20.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Sevgi ve Barış plajları yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle Pazar günü saat 20.00'den itibaren kapanacak. Mesire ve piknik alanlarında hizmetler devam edecek.


Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 13 Haziran'da halkın hizmetine açtığı Sevgi ve Barış plajları, sezonun sona ermesi nedeniyle Pazar akşamı saat 20.00'den itibaren kapanacak. Dostluk mesire alanı açık kalmaya devam edecek. Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı Koordinatörü Namık Şahin, verilen hizmetlerden halkın memnun kaldığını belirterek, plaj ve mesire alanı bölgesinde 12 cankurtaran, 4 sağlık personeli, 3 sorumlu personel, 1 zabıta, 12 güvenlik personeli, 13 temizlik ve park bahçe personeli, 4 bot, bir jetski ile hizmet verdiklerini söyledi. Şahin, şu açıklamayı yaptı: “Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın girişimleriyle bu yıl halkın hizmetine kazandırılan eski adıyla Erdemir Plajı, yeni adıyla Barış plajı halkımızın büyük ilgisini gördü. Sezon boyunca plajlarımıza Ankara, Bolu, Düzce, Zonguldak ve daha birçok ilimizden vatandaşlar ilgi gösterdi. Böyle bir tesis ve sunulan hizmetler için Belediye Başkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler. 4 aylık dönemde cankurtaran ekibimiz Merve altı bölgesiyle birlikte boğulma tehlikesi yaşanan 53 olaya müdahale etti. Bu dönemde 642 hasta sağlık ekibimize başvurdu. Travma, alerji ve benzeri sebeplere bağlı olarak 6 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Merve altı bölgesinde 1 kişi adli vaka olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki sezon halkımızı yine en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yapacağız.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.