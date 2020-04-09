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Kdz. Ereğli belediyesi su sayaçlarının okunma işlemleri durdurdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, korona virüs tehdidi nedeniyle halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle su sayaçlarını okuma ve ihbarname dağıtım işlerini geçici olarak durdurdu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, korona virüs tehdidi nedeniyle halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle su sayaçlarını okuma ve ihbarname dağıtım işlerini geçici olarak durdurdu.


Nisan ayından itibaren konutların son dönem faturalarının yüzde 70'i oranında faturalandırma yapılacak. Yaşanan olağanüstü dönem bittiğinde normal faturalandırma başlatılarak bu dönem yapılmış geçici faturalandırmalar mahsuplaştırılacak. Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nden yapılan duyuru şöyle:


“Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve ihbarname dağıtım işleri geçici olarak durdurulmuştur.


Tüm konut aboneleri için Nisan ayından itibaren, son dönem faturalarının yüzde 70'i oranında geçici faturalandırma yapılacaktır.


Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, tüm abonelere normal faturalandırma başlatılacak ve bu dönemdeki geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacaktır.”

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