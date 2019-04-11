Kdz. Ereğli Belediyesinde görev değişikliği yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık belediye başkan yardımcılarından sonra müdürlüklerde de görev değişikliği yaptı.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, görevi devir almasının ardından önce belediye başkan yardımcılarını belirledi, şimdide bir çok daire müdürünün yerini değiştirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Basın bürosundan gönderilen açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Belediye Başkan Yardımcılarını daha önce kamuoyuna açıklayan Başkan Posbıyık, bazı müdürlüklerde görev değişikliği yaptı.

Yapılan görev değişikliği ile birlikte, Belediye bünyesinde yer alan 20 Müdürlük ve bağlı bulundukları başkan yardımcılıkları şu şekilde oluştu;

Başkan Yardımcısı M.Tayyar Mendeş;

Yazı İşleri Müdür V.: Funda Demirkol

Ulaşım Hizmetleri Müdürü: Hüseyin Ağlar

İtfaiye Müdürü: Muhammet Ali Ateş

Başkan Yardımcısı Haluk Okur;

İmar ve Şehircilik Müdür V.:Hakan Duysak

Plan ve Proje Müdür V.: Yasemin Gültekin

Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert;

Fen İşleri Müdür V.: Oğuz Cömert

Park ve Bahçeler Müdürü: İ.Etem Özdemir

Ruhsat ve Denetim Müdürü: İsmail Başel

İşletme ve İştirakler Müdürü: Adil Korkmaz

Su ve Kanalizasyon Müdürü: Deniz Koca

Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz;

Mali Hizmetler Müdür V.: Sevgi Billor

Emlak ve İstimlak Müdür V.:Özlem Demir

Zabıta Müdür V.:Halit Aydın

Başkan Yardımcısı Atilla Bulak;

Temizlik İşleri Müdür V.: Sezgin Okumuş

Veteriner İşleri Müdürü İzzettin Aşan

Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.:Ersin Kaya

Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Namık Şahin

Mezarlıklar Müdürü: Metin Avcı

Yapılan görevlendirmeler sonrası Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Başkan Halil Posbıyık'a bağlı olarak çalışacaklar.”

Edinilen bilgiye göre Başkan Posbıyık belediye binasındaki ofislerde ve değişik birimlerde çalışan birçok işçiyi de resmi olarak çalışması gereken yerlerine gönderdi. Kdz. Ereğli Belediyesi'nde önümüzdeki günlerde şirket personelinden bir çok kişiye çıkışlarının verileceği iddia edildi.