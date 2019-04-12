Kdz. Ereğli Belediyesinde tarihi hamam açıklaması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan tarihi 19. Yüzyıldan kalan Bozhane Hamamı yıkımı ile ilgili Kdz. Ereğli Belediyesi açıklama yaptı.

Kdz. Ereğli bozhane mevkiinde bulunan ve 19. Yüzyıldan kalan Bozhane Hamamı'nda başlatılan yıkım çalışması ile ilgili Kdz. Ereğli Belediyesi açıklama yaptı. Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunduğunu ve Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğünün denetiminde yapıldığını belirten Kdz. Ereğli Belediyesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli özel mülkiyete ait Bozhane Hamamı ile ilgili son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlar, gerçeği yansıtmamakla birlikte bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Bozhane Hamamında başlayan restorasyon ve ilave inşaat çalışması, özel mülkiyet sahibi tarafından yapılan projenin Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunmasıyla Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğünün denetiminde yapılmaktadır. Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Orhanlar Mahallesi, 173 ada 26 parselde yer alan özel mülkiyete ait Bozhane Hamamı, Yapı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 11.11.1977 tarih ve A860 sayılı kararı ile ‘Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescil edilmiştir. Tescilli hamamın rölöve çizimleri ve restitüsyon projesi Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.10.2009 tarih ve 1445 sayılı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Yapıya ait ilave Spor ve Spa Merkezi ile mevcut hamamın restorasyonunu içeren proje Karabük Kültür Varlıkların Koruma Bölge Kurulu'nun 17.08.2018 tarih ve 4579 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Kurul kararına istinaden Belediyemizce 18.02.2019 tarih ve 44 Sayı ile restorasyon ve ilave inşaat ruhsatı verilmiştir. Proje görselleri resimde ki gibidir. Söz konusu inşaata 11.04.2019 tarihinde Belediyemizin bilgisi ve Müze Müdürlüğü denetiminde ilave kısmın hafriyatı ile başlanmıştır."