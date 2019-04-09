Kdz. Ereğli Belediyesinin 2018 Faaliyet raporu reddedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ereğli Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 2. Oturumu gerçekleştirildi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının 2. Oturumu Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirldi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, toplantıda yeni dönemde birlikte çalışacağı belediye başkan yardımcılarını kamuoyuna açıkladı. Başkan Posbıyık toplantıda yaptığı konuşmasında meclis üyelerini iki grup diye düşünmediğini, tek meclis olarak düşündüğünü belirtti. Başkan Posbıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Tabii ki yanlış bir şey olursa, arkadaşlarımız söz alacaklar, bu yanlıştır diyecekler. Bizim beklediğimiz de bu. Yanlışlarda da birleşeceğiz, doğrularda da birleşeceğiz. Arkadaşlarımızla bir karar aldık. Ereğli'nin özüne dönüp sorunlarını ön sırada tutmak üzere bu kararı aldık.” Posbıyık toplantıda belediye başkan yardımcıların belirlendiğini de belirterek, “Belediye Başkan Yardımcılarını tespit ettik. Haluk Okur, Tayyar Mendeş, Selma Açıkgöz, Atilla Bulak ve Oğuz Cömert Başkan yardımcısı oldu. Huzurunuzda arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi. İkinci gündem maddesi olarak görüşülen 2018 Yılı Faaliyet Raporu, meclise bilgi verilmesinin ardından oylandı. Belediye Başkanı Posbıyık'ın yerini 1. Başkan Vekili Satılmış Yiğit'e bıraktığı görüşmeler esnasında söz verilmesi üzerine, “Konu hakkında bir bilgimiz yok. Basın yoluyla izlediğimiz kadarıyla belediyeyi takip imkânımız oldu. Bunda ben de söz talebinde bulunmuyorum. Arkadaşlar gittiler, meclis üyeleri ve belediye başkanı burada yok. Ben de gidenin ardından konuşmak istemiyorum. Yasal yollardan, bir şeyleri varsa ortaya çıkarılır” ifadelerini kullandı. Faaliyet raporunda, Belediyede halen çalışan personel sayısının toplam 1116 kişi olduğu ve İller Bankası'na 28 Milyon 477 bin 288 lira borcu olduğu ifade edildi. Birimlerin çalışmaları konusunda da meclis üyelerine video slayt ile özet bilgi verildi. Daha sonra gerçekleştirilen oylamada, CHP ve AK Parti gruplarına mensup üyelerin tamamı oybirliğiyle 2018 yılı faaliyet raporunu reddetti. Toplantı çerçevesinde, Tarihi Kentler Birliği'ne Mehmet Tahir Mendeş ve Gökhan Günay'ın üye seçilmesi oybirliğiyle karar bağlandı. Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği'ne ise yerel seçimlere kadar asil üye olarak Barbaros Hayrettin Tabak seçildi. Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Turizm Hizmet Birliği'ne yerel seçimlere kadar Osman Yeniköy üye olarak seçildi. Toplantıda gündemdeki maddeler çerçevesinde, Ereğli Belediyesi bünyesindeki çalışanları ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini yürütmek için Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a yetki verildi. Başkan Posbıyık'a ayrıca, Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi'ni temsil yetkisi de toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Bir sonraki toplantının 2 Mayıs günü 14.00'te yapılması karara bağlandı.