İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli Belediyespor: 3 Beşiktaş: 1

Kdz.

Ereğli Belediyespor Bayan Futbol Takımı, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu.


Ereğli Belediyespor Kadınlar 1. Ligi 8. haftasına 17 puanla yenilgisiz lider giren Beşiktaş'ı, 1-0 geriye düştüğü maçta Kezban, Başak ve Ceren'in golleri ile 3-1 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu. Kadınlar 1. Ligi 8.hafta karşılamasında sahasında yenilgisiz lider Beşiktaş'ı konuk eden Ereğli Belediyespor büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 18.dakikada Başak Gündoğdu'nun golü ile 1-0 geriye düşerken, aradığı golü 45.dakikada Kezban Tağ ile bularak 1-1'lik eşitliği yakaladı ve devreye bu golün morali ile girdi. Karşılaşmanın 2. yarısına 48. dakikada Başak İçinözbebek'in golü ile başlayan ve rakibi karşısında 2-1 öne geçen eflatun beyazlılar 71.dakikada Ceren Nurlu ile bir gol daha bularak skoru 3-1 taşıdı. Skor üstünlüğünü maçın sonuna taşımayı başaran eflatun beyazlılar rakibini 3-1 mağlup ederek hem Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi, hem de puanını 14'e çıkararak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.