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Kdz. Ereğli Belediyespor 3 puan hedefliyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Devrek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kdz.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Devrek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kdz. Ereğli Belediyespor maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.


BAL Ligi'nde 28 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Kdz. Ereğli Belediyespor ile Devrek Belediyespor, Devrek ilçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beyçayır Stadı'nın zemininin yenilenmesi dolayısıyla antrenmanlarını ve maçlarını Alaplı Stadı'nda sürdüren Ereğli Belediyespor maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.


Teknik Direktör Erhan Koç, Bakırköyspor karşısında elde edilen galibiyet ve iyi futbolu sürdürmek istediklerini belirterek şunları söyledi:


“İki takım için de önemli maç. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hedefimiz; Devrek deplasmanından galibiyetle dönerek seri yakalamak. Bunu başaracak güçteyiz. Futbolcularıma inanıyorum ve güveniyorum. İzleyenler için de güzel bir maç olmasını diliyorum.”

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