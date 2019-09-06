İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli Belediyespor, milli oyuncu Merve Aladağ'la yeniden anlaştı

Kdz.

Ereğli Belediyespor iç transfer çalışmaları kapsamında 23 kez milli formayı terleten 26 yaşındaki genç oyuncu Merve Aladağ'ı transfer etti.


Kadınlar 1. Lig takımı Ereğli Belediyespor iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-beyazlı takım, 23 kez milli formayı giyen 26 yaşındaki genç oyuncu Merve Aladağ'la yeniden anlaştı. Aladağ, Ereğli Belediyespor tesislerine giderek resmi sözleşmeyi imzaladı.


Malatya Gençlik ve Spor altyapısında yetişen 26 yaşındaki milli oyuncu Merve Aladağ, Altınşehir Lisesi Spor, Ataşehir Belediyespor, Kireçburnu ve Ereğli Belediyespor formalarını giydi. Milli oyuncu ligde 157, Avrupa Şampiyonası'nda ise 11 maçta forma giydi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.