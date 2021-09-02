Kdz. Ereğli Belediyespor, Oktay Gümüş ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'inde şampiyonluk için kadro kuran Kdz. Ereğli Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer komitesinin yaptığı görüşmeler sonunda orta saha ve ön libero Oktay Gümüş ile anlaşıldı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Kdz. Ereğli Belediyespor'da transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak tecrübeli orta saha ve ön libero Oktay Gümüş ile anlaştı.

Tecrübeli Orta Saha 2. Ligde 7, 3. Lig play off 6, 2 ligde 23, Türkiye Kupası'nda 13, 3. Ligde 208 maça çıktı.