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Kdz. Ereğli Belediyespor sezona yenilgiyle başladı

Bölgesel Amatör Lig 7.

Bölge 1. Grupta oynanan maçta Karadeniz Ereğli Belediyespor, deplasmanda Çilimli Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.


Bölgesel Amatör Lig'de 2021-2022 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşılaştı.


Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona ererken ikinci yarıda Çilimli, attığı 2 golle skoru belirledi.


3-0 sona eren karşılaşmayı, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ve yöneticiler de takip etti.


Ereğli temsilcisi, sezonun 2. maçında 7 Kasım Pazar günü Kilimli Belediyespor'u konuk edecek.

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