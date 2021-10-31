Kdz. Ereğli Belediyespor sezona yenilgiyle başladı

Bölge 1. Grupta oynanan maçta Karadeniz Ereğli Belediyespor, deplasmanda Çilimli Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de 2021-2022 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona ererken ikinci yarıda Çilimli, attığı 2 golle skoru belirledi.

3-0 sona eren karşılaşmayı, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ve yöneticiler de takip etti.

Ereğli temsilcisi, sezonun 2. maçında 7 Kasım Pazar günü Kilimli Belediyespor'u konuk edecek.