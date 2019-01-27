Kdz. Ereğli Belediyespor'dan Kaynaşlı'ya farklı tarife: 6-0

Ereğli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Düzce temsilcisi Kaynaşlı Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya Yusuf Şenlik, Zeki Gündoğdu,Ozan Aydın,Vijdan Aladağ,Erol Durbakan,Enis Gül,Gökay Yiğit,Gökhan Kaya,Volkan Uluğ, Muhammet Enes Demir ve Koray Kurt ilk on biri ile çıkan eflatun beyazlılar 22. dakikada Erol Durbakan ile 1-0 öne geçerken, 29 ve 44.dakikalarda Koray Kurt ile farkı 3'e çıkararak soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

2. yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan eflatun beyazlılarda Antrenör Ufuk İskender, 60. dakikada Zeki Gündoğdu, Emre Berkan Kahvecioğlu, Muhammet Enes Demir, Hami Baytar ve Vijdan Aladağ, Oruj Balashlı değişikliklerini yaparken, eflatun beyazlılar 77.dakikada Gökay Yiğit, 81. Dakikada Enis Gül, 88.dakikada Hami Baytar ile 6-0'ı bularak farka koştu.

Bu galibiyetle puanını 25'e çıkaran eflatun beyazlılar, lider Hendek'in mağlup, hafta sonuçları itibari ile liderliği elinde alan Alemdağ'ın da berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftayı avantajlı geçti.

Ereğli Belediyespor gelecek hafta Devrek deplasmanına konuk olacak.