Kdz. Ereğli Belediyespor'dan kenetlenme mesajı

Bölgesel Amatör Ligi'nde sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Kdz. Ereğli Belediyespor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular birlik ve beraberlik toplantısında bir araya geldi.

Başkan Posbıyık yaptığı konuşmada önemli mesajlar vererek “Biz sizlere güveniyoruz ve hedefle, iddialı bir şekilde yola çıktık. Yönetim Kurulu ve ben bu duygularla inanarak sizlere desteği sunuyoruz. Sizlerden beklentimiz size olan güvenimizi sarsmamanız. Savaşmanızı istiyorum.” dedi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor futbol takımı yeni sezon öncesi Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Site Kulüp'te düzenlenen yemekte teknik heyet ve futbolcularla tanışan yönetim kurulu üyeleri yeni sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Posbıyık, “Güvenimizi sarsmadan, savaşmanızı bekliyoruz”

Toplantıda konuşan Başkan Posbıyık, teknik heyet ve futbolculara önemli mesajlar vererek şunları söyledi:

“Birlik ve beraberlik içinde hareket eden çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz var. Biz sizlere güveniyoruz ve hedefle, iddialı bir şekilde yola çıktık. Yönetim Kurulu ve ben bu duygularla inanarak inançlı olarak sizlere desteği sunuyoruz. Sizlerden beklentimiz size olan güvenimizi sarsmamanız. Savaşmanızı istiyorum. Savaşan, özel hayatına dikkat eden sporcu başarılı olur. Biz inançlı bir şekilde desteğimizi sunuyoruz, samimiyetle yola çıktık. Beklentimizi boşa çıkarmamanızı istirham ediyorum. Daha çok çalışmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu gayreti göstereceğinize inanıyorum. Tesislerimizde seferber olduk, sporcularımız için tesislerimizi A'dan Z'ye yeniledik. Sizden tek şey istiyoruz; teknik direktörü dinlemek ve özel hayatınıza dikkat ederek herkesin bilinçli bir şekilde kendi motivasyonunu maçlara spora yönlendirmesini istiyorum. Yönetim kurulumuz fedakârlık yapıyor, herkes buraya hem zamanını hem maddiyatlarını ortaya koyuyor. Ereğlispor sevgisiyle bir araya geldiler. Sizlerden başarı bekliyoruz. Başarıya açız ve başarı bekliyoruz, başarıya da beraber ulaşacağız. İnşallah, hep birlikte Ereğli halkıyla başarımızı kutlamak istiyoruz.”

Futbolcular ve teknik heyet daha sonra tek tek kendini tanıtarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.