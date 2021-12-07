Kdz. Ereğli BİLSEM'e Planetaryum yapılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'ne sanayici Akın Tatoğlu tarafından yapılacak olan Planetaryum için Zonguldak Valiliği'nde protokol imzalandı.

Konuya ilişkin olarak Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada Kdz. Ereğli İlçesi Şahinde-Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezinde TAT Metal Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever Akın Tatoğlu tarafından okulun bahçesine, 7 ile 9 metre çapında 5 metre yüksekliğinde aynı anda 20-25 öğrencinin kullanabileceği, astronomi, uzay ve diğer bilim dallarında eğitim amaçlı kullanılmak amacıyla Planetaryumun yapılacağı ifade edildi. Açıklamada Planetaryum yapımına ilişkin iş birliği protokolünün Vali Mustafa Tutulmaz, iş insanı Akın Tatoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından imzalandığı belirtildi.