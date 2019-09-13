Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi 103 bağış topladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen kan ve kök hücre kan bağışı kampanyasında 103 bağış toplandı.

Kdz. Ereğli devlet hastanesi düzenlediği kan ve kök hücre bağışı kampanyasında toplam 103 bağış aldı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Vildan Türkeli tüm hastane personeline vatandaşlara kampanyaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Türkeli konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Hastanemiz Acil Servis önündeki kampanyaya hastane idaresi başta olmak üzere hastane çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Aynı zamanda lösemi hastası Banu Uzun ve onun gibi kök hücre bekleyen lösemi teşhisi konulan hastalarımız için kök hücre örnekleri toplanmıştır. 10 yıldır geleneksel olarak düzenlediğimiz kan bağışında her zaman gerekli hassasiyeti gösteren hastane çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kampanyalar sayesinde hastanede kan ihtiyacını karşılayan kan transfüzyon ünitesi de sıkıntı yaşamayıp stoklarını çoğaltmaktadır” dedi.