İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde 12 yeni doktor göreve başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesine atanan 12 yeni doktor göreve başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesine atanan 12 yeni doktor göreve başladı.


Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde göreve başlayan doktorlar, personeller tarafından ilgi ile karşılandı. Hastane Başhekim Vekili Dr. Vildan Türkeli, acil serviste göreve başlayan Dr. Nur Ahsen Demir, Dr. Ayşenur Başel, Dr. Caner Poyraz, Dr. Mehmetcan Yılmaz, Dr. Oğuzhan Şimşek, Dr. R. Esad Kuruş, Dr. Burak Hasan Yol, Dr. Merve Açıkgöz, Dr. Burak Bozkurt, Dr. Meltem Kamiloğlu, Dr. Sümeyye Gürler ve Dr. Nagehan Feyza Bakırhan'ı yeni görevlerinde başarılar diledi. Türkeli göreve başlayan yeni hekim kadrosu ile bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunacaklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.