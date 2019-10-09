Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde 12 yeni doktor göreve başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesine atanan 12 yeni doktor göreve başladı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde göreve başlayan doktorlar, personeller tarafından ilgi ile karşılandı. Hastane Başhekim Vekili Dr. Vildan Türkeli, acil serviste göreve başlayan Dr. Nur Ahsen Demir, Dr. Ayşenur Başel, Dr. Caner Poyraz, Dr. Mehmetcan Yılmaz, Dr. Oğuzhan Şimşek, Dr. R. Esad Kuruş, Dr. Burak Hasan Yol, Dr. Merve Açıkgöz, Dr. Burak Bozkurt, Dr. Meltem Kamiloğlu, Dr. Sümeyye Gürler ve Dr. Nagehan Feyza Bakırhan'ı yeni görevlerinde başarılar diledi. Türkeli göreve başlayan yeni hekim kadrosu ile bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunacaklarını ifade etti.