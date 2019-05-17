Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne 2 ödül

Ereğli Devlet Hastanesi'nde yılın ebesi seçilen Nagehan Kabasakal ile yılın en çok normal doğum yaptıran ebesi Leyla Vural'a ödül verildi.

Ereğli Devlet Hastanesi'nde görev yapan ebelerden yılın ebesi Nagehan Kabasakal ile yılın en çok normal doğum yaptıran ebesi Leyla Vural Ereğli Devlet Hastanesi'ne iki ödül kazandırdı. 'Yılın Ebesi' seçilen Nagehan Kabasakal, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ile birlikte Ankara'da düzenlenen törende başarı belgesini Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'den aldı. Öte yandan 'Yılın En Çok Normal Doğum Yaptıran Ebesi' olarak seçilen Leyla Vural ise ödülünü Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taştan'tan alarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne 2 ödül kazandırmış oldu.