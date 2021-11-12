Kdz. Ereğli, Hamsi Festivali'ne hazırlanıyor

"2002 metre en uzun mangal" ödüllü Kdz. Ereğli Hamsi Festivali'nin 14'üncüsü 21 Kasım Pazar günü yapılacak. Festivalde kullanılacak 1 kilometre uzunluğundaki mangalların montajları tamamlanmak üzere.

2002 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kdz. Ereğli Hamsi Festivali'nin 14'üncüsü, Ereğlililerle buluşmak için gün sayıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, 14'üncü Hamsi Festivali için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Festivalde kullanılacak 1 kilometre uzunluğundaki mangalların montajı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor. Amfi Tiyatro çevresine kurulacak mangallarda pişirmek üzere vatandaşlara tonlarca hamsi dağıtılacak. Soğan, şişe su, helva, ekmek ile mangallar için kömür, odun ve jel de Belediye tarafından sağlanacak.

Sivil Toplum Örgütleri'ne (STK) hamsiler bir gün önceden soğuk hava deposundan teslim edilecek. Vatandaşlara ise festival günü saat 11.00'den itibaren soğuk hava depolu araçlardan hamsi dağıtımı yapılacak.

Resul Dindar konser verecek

Belediyeden yapılan açıklamada, “Hamsi Festivali'nin finalinde Anıt önüne kurulacak sahnede saat 18.30'da Resul Dindar konser verecek.

Öğretmenlerin onur konuğu olacağı Hamsi Festivali'nde hamsili pilav yarışması düzenlenecek. Festivale katılanlar, Karadeniz'in kıpır kıpır ezgileri eşliğinde, mangal başında birlikte olmanın keyfini yaşayacak.” Denildi.