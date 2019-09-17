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Kdz. Ereğli Kaymakamlığı “Aile İçi İletişim” konferansı düzenleniyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamlığı tarafından “Aile İçi İletişim” konferansı düzenleniyor.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamlığı tarafından “Aile İçi İletişim” konferansı düzenleniyor.


Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından 18 Eylül 2019 Çarşamba günü, saat 19.30 ve 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 20.00'de, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde “Aile İçi İletişim” konferansı gerçekleştirilecek. Konferansta Eğitimci- Yazar Alişan Kapaklıkaya katılımcıları aile içi iletişim konusunda bilgilendirecek.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu düzenledikleri konferansa tüm Ereğli halkını davet etti.

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