Kdz. Ereğli Kızılay Başkanı Yağız Ankara'da temaslarda bulundu

Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara'da bazı ziyaretlerde bulunarak hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, yönetim kurulu üyelerim Şakir Bayram, Ramazan Toprak ve Üst Kurul Delegesi ve Kdz. Ereğli Tapu Müdürü Aydın Meral ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar'ı ziyaret etti. Başkan Yağız ve beraberindekiler milletvekillerine Kızılay olarak yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Yağız ve beraberindekiler Ankara'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'u makamında ziyaret etti. Oruç'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yağız, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirme yapan Başkan Yağız “Bugün Ankara'da AK Parti Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar'ı ve Kdz. Ereğlili hemşerimiz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendiyi ziyaret ettik. Her biride bizleri çok güzel karşıladılar ve ağırladılar. Hayata geçirmeyi planladığımız projelere destek olacaklarını ifade ettiler. Ereğli Şubesi adına ben kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.