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Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi'nde aşure etkinliği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Merkez Anadolu Lisesi’nde İzci Ocağı’nın katkıları ile Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Merkez Anadolu Lisesi'nde İzci Ocağı'nın katkıları ile Aşure Günü etkinliği düzenlendi.


Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi'nde 18 Haziran İzci Ocağı'nın katkıları ile Muharrem ayı nedeniyle Aşure Günü etkinliği gerçekleştirildi. Şube Müdürü İbrahim Aydın ve Okul Müdür Yardımcısı Abdullah Çardak'ın da katıldığı etkinlikte öğrenci ve velilere aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci velileri okul yöneticilerine ve 18 Haziran İzci Ocağı üyelerine teşekkür etti.

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