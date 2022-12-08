Kdz. Ereğli OSB'nin büyütülmesi için acele kamulaştırma kararı alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Rize ve Balıkesir'deki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması ve Rize'nin İyidere ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karara göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı, Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe ve İzmit ilçesi Yenimahalle (Arızlı), Rize'nin İkizdere ilçesi Diktaş ile Balıkesir'in Karesi ilçesi Kabakdere mahallelerindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Kdz. Ereğli Hamzafakıhlı Mahallesi'nde toplamda 2 milyon 309 bin 507,80 metre kare alan orman statüsünden çıkartılarak 2B içersine alındı. Söz konusu alanan öncelikle üzerinde kullanıcı olarak tespit edilenlere satışının gerçekleşeceği belirtildi. Kdz. Ereğli ilçesinde mevcut OSB'nin genişletilmesi için yapılan acele kamulaştırma da TAT Metal başta olmak üzere bölgede yatırımı bulunan bazı sanayi kuruluşlarının daha da büyütülerek istihdamı artırmalarının hedeflendiği öğrenildi.