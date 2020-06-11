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Kdz. Ereğli polisinden uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri bir hafta içerisinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakaladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri bir hafta içerisinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakaladı. Operasyonda ayrıca çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Birimleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlçede son bir hafta içerisinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.


Ereğli'de yapılan operasyonda 100 gram uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ve uyuşturucu aparatı ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.


Narkotik Şube ve Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 1 hafta içerisinde 13 şahıs yakalarken, bu şahıslardan 2' si hakkında değişik suçlardan yakalaması olduğu tespit edildi.


Yapılan operasyonlarda ayrıca 69 adet kenevir bitkisi, 150 gram uyuşturucu uyarıcı madde ve 23 adet mermi ele geçirildiği öğrenildi.

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