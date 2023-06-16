Kdz. Ereğli protokolu öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminin sona ermesi ile öğrencilerin tatil başladı.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve beraberinde bulunan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Vekili Osman Yeniköy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül ve bazı daire müdürleri ile Ören İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Kaymakam Yapıcı ve beraberindeki heyeti, Okul Müdürü Oğuzhan Tuna tarafından karşılandı. Okulda hazırlanan sınıflara giren protokol, öğrencilere karnelerini vererek hazırladıkları sunumu izlediler. Düzenlenen etkinlik sonrasına Kaymakam Yapıcı ve protokol üyeleri öğretmenlerle sohbette bulundu. Ayrıca törende; İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Akca, İlçe Sosyal Yardımlaşma Müdürü Abdullah Hasçelik, İlçe Nüfus Müdürü Melikhan Babayiğit ile Belediye Başkan Vekili Osman Yeniköy ve Yardımcısı Tayyar Menteş hazır bulundu.