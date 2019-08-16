İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli PTT binası Ekim'de bitiyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapımı devam eden PTT hizmet binası inşaatının Ekim ayında tamamlanmasının beklendiği ifade edildiAK Parti Kdz.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapımı devam eden PTT hizmet binası inşaatının Ekim ayında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, PTT Hizmet Binası inşaatında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Ekim ayı sonuna kadar inşaatın tamamlanacağını ifade etti.


Çakır yaptığı açıklamada "PTT Hizmet binası inşaatında bilindiği gibi daha önce ihaleyi alan müteahhitten dolayı bazı sorunlar yaşanmıştı. Ancak biz burasının ikinci kez ihaleye çıkmasını sağladık. 3 milyon 477 Bin TL bedelle ihaleye çıkan hizmet binası inşaatı inşallah Ekim ayı sonuna kadar tamamlanacak. Akabinde de tefrişatı yapılarak yılsonuna kadar hizmete açılacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.