İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Keleş'in babası hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in babası Nuri Keleş hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in babası Nuri Keleş hayatını kaybetti. Keleş bu gün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.


Zonguldak'ın tanınmış iş insanlarından, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in babası Nuri Keleş (81), Corona Virüs tedavisi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Merhum Keleş için ilk olarak Keleşsan A.Ş. Kozlu Şubesi önünde helallik alındı, ardından Kozlu Aziziye Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. Keleş alınan helallik, kılına cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Kozlu Şehir Mezarlığı'na defnedildi.


Cenaze törenine Kozlu Kaymakamı ve Vali yardımcısı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Alaplı belediye başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli Eski Belediye Başkanı Murat Sesli, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Keleş ailesi ve yakınları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.