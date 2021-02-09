Kdz. Ereğli TSO Form A onay yetkisi aldı

Kdz. Ereğli TSO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapılan görüşmeler neticesinde, bir çok ülkeye ticaret için düzenlenecek Form-A belgesi için yetkilendirildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş şu ifadelere yer verdi:

“Yurt dışı ihracat ve ithalat işlemleri için düzenlenmesi zorunlu olan, ATR, Euro-1 ve Menşe Belgelerinin onay ve satış işlemlerinde yetkili olan odamız; TOBB ile yapılan görüşmeler neticesinde FORM-A belgesi onay ve satış işlemleri için de yetkilendirilmiştir.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ilgili ülkelerin Türkiye'ye tek taraflı olarak uyguladığı tavizli gümrük vergi oranlarından faydalanabilmek için düzenlenen, eşyanın tercihli menşe durumunu gösteren FORM-A belgesi içlerinde Beyaz Rusya, Japonya, Kanada, Rusya ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu birçok ülkeye yapılan ihracatlar için düzenlenebilmektedir. Tüm üyelerimize hayırlı olsun.”