Kdz. Ereğli TSO İHA sertifika eğitimi düzenledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Akademi 22 firması işbirliği ile İnsansız Hava Aracı (İHA)Ticari Pilot Sertifikası eğitimi düzenledi.

Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyelerine yönelik olarak düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Kdz. Ereğli TSO yönetiminin Akademi 22 firması iş birliği ile düzenlediği İHA Ticari Pilot Sertifikası eğitimi geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli TSO konferans salonunda düzenlenen eğitimde İHA kullanıcılarına ilk olarak teorik bilgiler verildi. Eğitimciler kursiyerlere Sivil Havacılık ile İnsansız Hava Araçları için düzenlenen kurallar ve yönetmelikler hakkında eğitim verdi.

Kursun sonunda ise kursiyerlere İHA kullanımıyla ilgili pratik eğitim verildi. Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yapım aşamasında olan bir fabrika sahasında gerçekleşen eğitimde bazı kursiyerler ilk kez İHA (Dron) kullanmanın keyfini yaşadı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda göreve geldikleri günden bu yana sürekli eğitim programları düzenlediklerini söyledi. Zonguldak ve bölgesinde ilk kez İnsansız Hava Aracı kullanımına yönelik bir eğitimi Kdz. Ereğli TSO olarak düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Keleş, eğitime katılanların bu sayede İHA 1 Ticari Pilot Sertifikası almaya hak kazandıklarını vurguladı. Kursa talebin yoğun olduğunu ve yakın bir zamanda aynı kursu tekrar düzenleyeceklerini dile getiren Başkan Keleş, kursun düzenlenmesini sağlayan Akademi 22 firması yetkilileri ile kursa katılım sağlayan herkese teşekkür etti.