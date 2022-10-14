Kdz. Ereğli TSO ilk toplantısını yaptı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli TSO ilk Yönetim Kurulu toplantısını Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kdz. Ereğli'nin öncelikli sorunları ve çözümleri noktasında istişare edildi. Toplantı gündeminde hali hazırda devam eden ve yapılması planlanan projeler görüşülerek, yol haritası çizildi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Serdar Bakkaloğlu ve Harun Günönü seçilirken, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine Cem Gül getirildi. ilk yönetim kurulu toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, yönetimde bulunan ekip arkadaşlarına başarılar diledi. Keleş, hız kesmeden projeler üzerine yoğunlaşacaklarını söyledi.