İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli TSO marka tescili belgesi aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Marka Tescil Belgesi” aldığı belirtildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nın “Marka Tescil Belgesi” aldığı belirtildi.


Kdz. Ereğli TSO'nun 2019 yılında başlattığı logo ve isim tescil işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Konuya ilişkin olarak Kdz. Ereğli TSO'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019 yılında başlatılan logo ve isim tescil işlemleri sonuç verdi ve oda logosu isimle birlikte tescil edilmiş oldu. Kurumsal Kimlik çalışmalarına son hız devam eden TSO bu sayede kurumsallaşma adına önemli bir adım atarak marka olma yolunda tescillenmiş oldu.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.