Kdz. Ereğli TSO öğrencilere 6 bin adet kitap dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak olan çocuklara 6 bin adet kitap hediye etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılını evlerinde geçirecek olan çocuklara 6 bin adet kitap hediye etme kararı aldıklarını söyledi. Kitapların teslimi için Kdz. Ereğli Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Aksoy, bazı okul müdürleri ile Kdz. Ereğli TSO yöneticileri katıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu düşüncelerinden dolayı Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile diğer yöneticilere teşekkür etti. Kaymakam Çorumluoğlu konuşmasında “Bütün hazırlıklarımıza rağmen hayat yine devam ediyor. Önümüzde ki yıllarda daha güzel törenlerle bu 23 Nisan'ı kutlayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli üyelerine de teşekkür ediyorum. Çocuklarımız evde kaldıkça kitap okuma konusunda da biraz sıkıntı da şuanda. Bu açıdan bir eksiklik doldurmuş oldular. Ben bu nazik çalışmalarından dolayı kendilerine ve yönetim kurulunda ki üye arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de ben bütün çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugünler gelip geçecek. Ereğli ve Zonguldak'ta ülkemiz de iyiye gidiyor. Kısa zaman sonra öyle düşünüyorum ki hepimizin özlediği dışarıda gezmek, pazarda gezmek, marketlerde gezmek, camide ibadet etmek gibi hayatımızın devamını sağlayacağız. Ereğli'de de şuan için çok önemli bir sorun yok. Tedbirlerimiz devam ediyor ve bu vesile ile de ben Ereğli'de ki vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu Cumartesi Pazar da yasaklara uyma konusun da oldukça başarılıydı. Çok büyük sıkıntı çıkmadan Cumartesi ve Pazarı geçirdik” dedi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ise bu yıl çocukların 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçirecek olmalarından dolayı yönetim kurulu olarak karar alıp çocuklara 6 bin adet kitap hediye ettiklerini söyledi. Kitapları teslim edecekleri okul müdürleri tarafından öğrencilerin evlerine dağıtımının gerçekleşeceğini belirten Keleş şunları söyledi; “Hayatımın hiç unutamadığım anlarından bir tanesi ilk 23 Nisan'a katılışım. 1. Sınıftaydım. O zamanlar şimdi gibi serbest kıyafetler, renkli güzel önlükler yoktu. Siyah önlüğümüz, kırmızı kurdelemiz, yağmurlu bir hava 23 Nisan törenlerine katılırdık. Çokta unutulmaz anlardı. Bu sene 23 Nisan'ın 100. senesi. Unutulmaz biran. Bizde Ticaret ve Sanayi Odası olarak yönetin kurulu arkadaşlarımızla birlikte bir karar aldık. Okulda eğitim gören ilkokul çocuklarımızı şuanda maalesef okullarımızın kapıları kapalı vaziyette, evlerindeler. Onların hoşça zaman geçirmelerini sağlayabilmek açısından kendilerine birer kitap armağanda bulunduk. Bu projemiz yaklaşık 2 bin öğrencimize 6 bin kitap şeklinde gerçekleşecek. İnşallah evde duran yavrularımız çocuklarımız hoşça güzel vakitler geçirirler. Bunun için bir vesile olmak istedik. Sayın kaymakamımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Okul kitap dağıtımlarını okul müdürlerimiz yapacak. Kendilerine de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu zor günleri el birliği ile aşacağımıza inanıyorum.”

Keleş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri hazırlanan kitapları Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Milli eğitim Müdürü İsmail Aksoy'a teslim etti. Kaymakam Çorumluoğlu'da yaptıkları bu projeden dolayı Kdz. Ereğli TSO adına Başkan Arslan Keleş'e teşekkür plaketi takdim etti.